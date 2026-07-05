Luke Ian Georgeson
all rounder
|Full name:
|Luke Ian Georgeson
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|17
|7
|Innings
|18
|10
|3
|Overs
|151.0
|61.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|2
|0
|Runs
|551
|395
|62
|Wickets
|14
|11
|5
|Avg
|39.35
|35.9
|12.4
|SR
|64.71
|33.27
|9.6
|Eco
|3.64
|6.47
|7.75
|BB
|5
|4
|2
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|17
|7
|Innings
|31
|17
|7
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|551
|675
|124
|Balls Faced
|1695
|924
|100
|Avg
|17.77
|39.7
|20.66
|SR
|32.5
|73.05
|124
|Fours
|69
|73
|11
|Fifties
|4
|6
|1
|Sixies
|3
|11
|5
|Highest
|74
|128
|51
|Hundreds
|0
|1
|0