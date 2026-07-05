Luke Ian Georgeson

Luke Ian Georgeson

all rounder

Full name:Luke Ian Georgeson
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches16177
Innings18103
Overs151.061.08.0
Balls---
Maidens2220
Runs55139562
Wickets14115
Avg39.3535.912.4
SR64.7133.279.6
Eco3.646.477.75
BB542
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches16177
Innings31177
Not outs001
Runs551675124
Balls Faced1695924100
Avg17.7739.720.66
SR32.573.05124
Fours697311
Fifties461
Sixies3115
Highest7412851
Hundreds010

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Hancock, David

Hancock, David

Cox, Ben

Cox, Ben

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Woakes, Chris

Woakes, Chris