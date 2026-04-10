Tim van der Gugten

Tim van der Gugten

bowler

Full name:Tim van der Gugten
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Netherlands

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches8428067116
Innings84112866113
Overs54.0127.52275.5506.4362.1
Balls-----
Maidens70470386
Runs195939713927082985
Wickets124225478132
Avg16.2522.3528.134.7122.61
SR2718.2653.7538.9716.46
Eco3.617.343.135.348.24
BB531055
4w001124
5w101311
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches8428067116
Innings4121073849
Not outs04331218
Runs541091427415441
Balls Faced67822985459324
Avg13.513.6219.2815.9614.22
SR80.59132.9247.890.41136.11
Fours141923321
Fifties00700
Sixies46131325
Highest4940854948
Hundreds00000

Tim van der Gugten Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(2 ov.) 19/1

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

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Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

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Carlson, Kiran

Cooper, Tom

Cooper, Tom

Ahmed, Musa Nadeem

Ahmed, Musa Nadeem

Roy, Alexander

Roy, Alexander

Ahmad, Musa

Ahmad, Musa

Nashier, Udit

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Zulfiqar, Asad

Zulfiqar, Asad

Smith, Ruaidhri

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