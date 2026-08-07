Jon-Russ Luke Jaggesar

Jon-Russ Luke Jaggesar

bowler

Full name:Jon-Russ Luke Jaggesar
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches92721
Innings182719
Overs322.3206.365.0
Balls---
Maidens71180
Runs985798500
Wickets314217
Avg31.771929.41
SR62.4129.522.94
Eco3.053.867.69
BB1143
4w120
5w100
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches92721
Innings1598
Not outs468
Runs522522
Balls Faced2573427
Avg4.728.330
SR20.2373.5281.48
Fours712
Fifties000
Sixies110
Highest291110
Hundreds000

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