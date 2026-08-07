Jon-Russ Luke Jaggesar
bowler
|Full name:
|Jon-Russ Luke Jaggesar
|Nationality:
|Trinidad and Tobago
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|27
|21
|Innings
|18
|27
|19
|Overs
|322.3
|206.3
|65.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|71
|18
|0
|Runs
|985
|798
|500
|Wickets
|31
|42
|17
|Avg
|31.77
|19
|29.41
|SR
|62.41
|29.5
|22.94
|Eco
|3.05
|3.86
|7.69
|BB
|11
|4
|3
|4w
|1
|2
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|1
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|27
|21
|Innings
|15
|9
|8
|Not outs
|4
|6
|8
|Runs
|52
|25
|22
|Balls Faced
|257
|34
|27
|Avg
|4.72
|8.33
|0
|SR
|20.23
|73.52
|81.48
|Fours
|7
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|29
|11
|10
|Hundreds
|0
|0
|0