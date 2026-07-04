Jyd Uri Goolie

Caribbean Premier League
St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
SKN
TKR
St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
SKN
Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
SKN
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
SKN
St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
JAM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
ANT
St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
BAR
St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
STL
Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
SKN
Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BAR
SKN