Vaibhav Bhatt

Vaibhav Bhatt

wicket keeper

Full name:Vaibhav Bhatt
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Uttarakhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9122
Innings030
Overs019.00
Balls---
Maidens040
Runs0750
Wickets060
Avg012.50
SR0190
Eco03.940
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9122
Innings10102
Not outs211
Runs28323311
Balls Faced60034610
Avg35.3725.8811
SR47.1667.34110
Fours35140
Fifties010
Sixies051
Highest152739
Hundreds100

Another Players

Bhati, Prashant

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Tare, Aditya

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Tiwari, Agrim

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Sudha, Avneesh

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Negi, Dikshanshu

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Bista, Jay

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Singh, Piyush

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Chaudhary, Yuvraj

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Kumar, Rajan

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Negi, Ravinder

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