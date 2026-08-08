Vaibhav Bhatt
wicket keeper
|Full name:
|Vaibhav Bhatt
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|2
|Innings
|0
|3
|0
|Overs
|0
|19.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|4
|0
|Runs
|0
|75
|0
|Wickets
|0
|6
|0
|Avg
|0
|12.5
|0
|SR
|0
|19
|0
|Eco
|0
|3.94
|0
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|12
|2
|Innings
|10
|10
|2
|Not outs
|2
|1
|1
|Runs
|283
|233
|11
|Balls Faced
|600
|346
|10
|Avg
|35.37
|25.88
|11
|SR
|47.16
|67.34
|110
|Fours
|35
|14
|0
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|5
|1
|Highest
|152
|73
|9
|Hundreds
|1
|0
|0