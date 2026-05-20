Waqar Ali

Waqar Ali

bowler

Full name:Waqar Ali

Teams

2026 Teams

Cyprus

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Overs14.514.5
Balls--
Maidens00
Runs6767
Wickets1010
Avg6.76.7
SR8.98.9
Eco4.514.51
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings11
Not outs11
Runs22
Balls Faced22
Avg00
SR100100
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest22
Hundreds00

Waqar Ali Schedule & Results

Another Players

Jaman, Iftekar

Jaman, Iftekar

Bhullar, Lovedeep Singh

Bhullar, Lovedeep Singh

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Mazumder, Roman

Mazumder, Roman

Sarwar, Zeeshan

Sarwar, Zeeshan

Manawasingha, Ruwan

Manawasingha, Ruwan

Hussain, Muhammad

Hussain, Muhammad

Gamage, Nalin

Gamage, Nalin

Brar, Rajwinder

Brar, Rajwinder

Ahmad, Shoaib

Ahmad, Shoaib