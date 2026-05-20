T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
Cyprus vs Switzerland
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
SWI
Cyprus vs Croatia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
140
CRO
147
bowler
|Full name:
|Waqar Ali
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|4
|4
|Overs
|14.5
|14.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|67
|67
|Wickets
|10
|10
|Avg
|6.7
|6.7
|SR
|8.9
|8.9
|Eco
|4.51
|4.51
|BB
|4
|4
|4w
|1
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|4
|4
|Innings
|1
|1
|Not outs
|1
|1
|Runs
|2
|2
|Balls Faced
|2
|2
|Avg
|0
|0
|SR
|100
|100
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|2
|2
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
SWI
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
CYP
140
CRO
147