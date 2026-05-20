Match details Cyprus vs Switzerland T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

CYP
CYP
SWI
SWI

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Cyprus won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 20, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cyprus Squad

PlayersMazumder Roman, Senn Alexander, Shahi Arjun, Senn Adam, Gunasekara Mangala, Brathwaite Ruel, Singh Taranjit, Singh Karan, Tharanga Sachitra, Bhullar Lovedeep Singh, Ali Waqar
BenchAli Waqar, Bam Ashish, Gunasekara Mangala, Reddy Alavala Subba, Sandhu Lovedeep Singh, Singh Karanvir, Siriwardena R

Switzerland Squad

PlayersVinod Arjun, Deshan Harsha, Stanikzai Malyar, Sinh Jai, Ahmad Hassan, Gnanasekaram Muralitharan, Diyon Johnson, Tiwari Jai, Sarwari Sheraz, Ahmadzai Musa
BenchHussain Izhar, Kumar Nalinambika, Panguluri Somasankar, Vinod Ashwin

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet