Match details Cyprus vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

CYP
CYP

140

CRO
CRO

147

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Cyprus won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 22, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cyprus Squad

PlayersMazumder Roman, Senn Alexander, Gunasekara Mangala, Senn Adam, Singh Taranjit, Brathwaite Ruel, Singh Karanvir, Bam Ashish, Reddy Alavala Subba, Tharanga Sachitra, Ali Waqar
BenchAli Waqar, Gunasekara Mangala, Sandhu Lovedeep Singh, Shahi Arjun, Singh Karan, Siriwardena R

Croatia Squad

PlayersHoughton Sam Ian, Carroll Connor, Hashmi Rashid, Newton Jared Richard, Hall Damien, Tilley Oliver, Razmilic Anthony, Manzoor Saghar, Davidovic Nikola, Curavic Andrija, Khan Sajid, Pejic Borna
BenchBosnjak Peter, Separovic Matija

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet