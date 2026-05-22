Match details Cyprus vs Croatia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Cyprus won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 22, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Cyprus Squad
Croatia Squad
|Players
|Houghton Sam Ian, Carroll Connor, Hashmi Rashid, Newton Jared Richard, Hall Damien, Tilley Oliver, Razmilic Anthony, Manzoor Saghar, Davidovic Nikola, Curavic Andrija, Khan Sajid, Pejic Borna
|Bench
|Bosnjak Peter, Separovic Matija
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet