Wataru Miyauchi

Wataru Miyauchi

wicket keeper

Full name:Wataru Miyauchi
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches55
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches55
Innings55
Not outs00
Runs2828
Balls Faced4242
Avg5.65.6
SR66.6666.66
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest1818
Hundreds00

Wataru Miyauchi Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun