Yogev Nagavkar
batsman
|Full name:
|Yogev Nagavkar
|Nationality:
|Israel
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|Runs
|39
|39
|Balls Faced
|45
|45
|Avg
|19.5
|19.5
|SR
|86.66
|86.66
|Fours
|5
|5
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|39
|39
|Hundreds
|0
|0