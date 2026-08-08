Yogev Nagavkar

Yogev Nagavkar

batsman

Full name:Yogev Nagavkar
Nationality:Israel

Teams

2024 Teams

Israel

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Not outs00
Runs3939
Balls Faced4545
Avg19.519.5
SR86.6686.66
Fours55
Fifties00
Sixies00
Highest3939
Hundreds00

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