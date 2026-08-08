Squads Israel vs Greece T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

ISR
ISR
GRE
GRE

Playing

ISR
ISR
GRE
GRE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

ISR
ISR
GRE
GRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet