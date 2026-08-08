Match details Portugal vs Israel T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 14.08.2026

T20i

POR
POR
ISR
ISR

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 14, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Portugal Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Israel Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet