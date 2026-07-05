T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Bermuda
BermudaBMU		330006WWW
OpponentDateResultMatch link
Brazil
BrazilBRA		27 JunWBMU vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Panama
PanamaPAN		25 JunWBMU vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Belize
BelizeBEL		22 JunWBMU vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Bahamas
BahamasBAH		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Belize
BelizeBEL		27 JunDBAH vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Brazil
BrazilBRA		25 JunDBAH vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Panama
PanamaPAN		24 JunDBAH vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Brazil
BrazilBRA		401300LDDD
OpponentDateResultMatch link
Bermuda
BermudaBMU		27 JunLBMU vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Bahamas
BahamasBAH		25 JunDBAH vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Belize
BelizeBEL		24 JunDBEL vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Panama
PanamaPAN		22 JunDBRA vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Belize
BelizeBEL		301200DDL
OpponentDateResultMatch link
Bahamas
BahamasBAH		27 JunDBAH vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Brazil
BrazilBRA		24 JunDBEL vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Bermuda
BermudaBMU		22 JunLBMU vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Panama
PanamaPAN		301200LDD
OpponentDateResultMatch link
Bermuda
BermudaBMU		25 JunLBMU vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Bahamas
BahamasBAH		24 JunDBAH vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Brazil
BrazilBRA		22 JunDBRA vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026

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