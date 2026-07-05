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T20i
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T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Bermuda
BMU
3
3
0
0
0
6
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Brazil
BRA
27 Jun
W
BMU vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Panama
PAN
25 Jun
W
BMU vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Belize
BEL
22 Jun
W
BMU vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Bahamas
BAH
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Belize
BEL
27 Jun
D
BAH vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Brazil
BRA
25 Jun
D
BAH vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Panama
PAN
24 Jun
D
BAH vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Brazil
BRA
4
0
1
3
0
0
L
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Bermuda
BMU
27 Jun
L
BMU vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Bahamas
BAH
25 Jun
D
BAH vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Belize
BEL
24 Jun
D
BEL vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Panama
PAN
22 Jun
D
BRA vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Belize
BEL
3
0
1
2
0
0
D
D
L
Opponent
Date
Result
Match link
Bahamas
BAH
27 Jun
D
BAH vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 27.06.2026
Brazil
BRA
24 Jun
D
BEL vs BRA T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Bermuda
BMU
22 Jun
L
BMU vs BEL T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
Panama
PAN
3
0
1
2
0
0
L
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Bermuda
BMU
25 Jun
L
BMU vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 25.06.2026
Bahamas
BAH
24 Jun
D
BAH vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 24.06.2026
Brazil
BRA
22 Jun
D
BRA vs PAN T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier Results Score 22.06.2026
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