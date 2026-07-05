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T20i
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T20 Ireland Tri-Series, Women
T20 Ireland Tri-Series, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
West Indies
WIN
4
2
0
2
0
4
D
D
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan
PAK
03 Jun
D
PAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 03.06.2026
Ireland
IRL
01 Jun
D
IRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 01.06.2026
Pakistan
PAK
29 May
W
PAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 29.05.2026
Ireland
IRL
28 May
W
IRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 28.05.2026
Ireland
IRL
4
1
1
2
0
2
D
D
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan
PAK
04 Jun
D
IRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 04.06.2026
West Indies
WIN
01 Jun
D
IRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 01.06.2026
Pakistan
PAK
31 May
W
IRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 31.05.2026
West Indies
WIN
28 May
L
IRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 28.05.2026
Pakistan
PAK
4
0
2
2
0
0
D
D
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Ireland
IRL
04 Jun
D
IRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 04.06.2026
West Indies
WIN
03 Jun
D
PAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 03.06.2026
Ireland
IRL
31 May
L
IRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 31.05.2026
West Indies
WIN
29 May
L
PAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 29.05.2026
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