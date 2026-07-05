T20 Ireland Tri-Series, Women Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
West Indies
West IndiesWIN		420204DDWW
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		03 JunDPAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 03.06.2026
Ireland
IrelandIRL		01 JunDIRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 01.06.2026
Pakistan
PakistanPAK		29 MayWPAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 29.05.2026
Ireland
IrelandIRL		28 MayWIRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 28.05.2026
Ireland
IrelandIRL		411202DDWL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		04 JunDIRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 04.06.2026
West Indies
West IndiesWIN		01 JunDIRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 01.06.2026
Pakistan
PakistanPAK		31 MayWIRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 31.05.2026
West Indies
West IndiesWIN		28 MayLIRL vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 28.05.2026
Pakistan
PakistanPAK		402200DDLL
OpponentDateResultMatch link
Ireland
IrelandIRL		04 JunDIRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 04.06.2026
West Indies
West IndiesWIN		03 JunDPAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 03.06.2026
Ireland
IrelandIRL		31 MayLIRL vs PAK T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 31.05.2026
West Indies
West IndiesWIN		29 MayLPAK vs WIN T20i T20 Ireland Tri-Series, Women Results Score 29.05.2026

Another T20i Tournaments