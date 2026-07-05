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T20 Series Ireland vs India
T20 Series Ireland vs India Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Ireland
IRL
2
2
0
0
0
4
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
India
IND
28 Jun
W
IRL vs IND T20i T20 Series Ireland vs India Results Score 28.06.2026
India
IND
26 Jun
W
IRL vs IND T20i T20 Series Ireland vs India Results Score 26.06.2026
India
IND
2
0
2
0
0
0
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Ireland
IRL
28 Jun
L
IRL vs IND T20i T20 Series Ireland vs India Results Score 28.06.2026
Ireland
IRL
26 Jun
L
IRL vs IND T20i T20 Series Ireland vs India Results Score 26.06.2026
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