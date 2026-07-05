T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B Points Table 2026

Belgium vs Gibraltar
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
NOR
HUN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
EST
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
TUR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
ROM
GIB
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
HUN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
TUR
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
BEL
ROM
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
GIB
SER
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
HUN
TUR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
EST
TUR