T20i Cricket Points Table 2026
Tournaments
- ICC T20 World Cup, Europe Division 2 Qual, Women
- Commonwealth Games, Women
- Czech T10 League
- Hong Kong International T20 Series
- ICC T20 World Cup Qualifier
- ICC T20 World Cup Qualifier Women
- ICC T20 World Cup Warm Up
- ICC T20 World Cup, Women
- International League T20
- Legends Cricket League
- Nepal Triangular Series
- New Zealand T20I Tri-Series
- Nordic Cup
- T20 Asia Cup
- T20 Asia Cup Rising Stars
- T20 Asia Cup, Women
- T20 Emerging Nations Trophy, Women
- T20 Gibraltar Tri-Series
- T20 Inter-Insular
- T20 Ireland Tri-Series, Women
- T20 Malaysia Quadrangular Series
- T20 Series Afghanistan vs Pakistan
- T20 Series Australia vs. England
- T20 Series Australia vs. West Indies
- T20 Series Bangladesh vs England
- T20 Series Bangladesh vs Ireland
- T20 Series Bangladesh vs. Afghanistan
- T20 Series England vs Australia, Women
- T20 Series England vs India
- T20 Series England vs India, Women
- T20 Series England vs South Africa
- T20 Series England vs. South Africa, Women
- T20 Series India vs Australia
- T20 Series India vs Australia, Women
- T20 Series India vs New Zealand
- T20 Series India vs Sri Lanka
- T20 Series Ireland vs India
- T20 Series Ireland vs South Africa
- T20 Series Ireland vs South Africa, Women
- T20 Series Ireland vs. New Zealand
- T20 Series Malaysia Women v Nepal Women
- T20 Series Netherlands vs Ireland, Women
- T20 Series Netherlands vs. New Zealand
- T20 Series New Zealand vs South Africa
- T20 Series New Zealand vs Sri Lanka
- T20 Series New Zealand vs. Bangladesh, Women
- T20 Series New Zealand vs. India
- T20 Series New Zealand vs. Netherlands
- T20 Series Pakistan vs Zimbabwe, Women
- T20 Series Pakistan vs. Australia
- T20 Series Pakistan vs. England
- T20 Series Pakistan vs. Ireland, Women
- T20 Series Pakistan vs. New Zealand
- T20 Series Scotland vs. New Zealand
- T20 Series South Africa vs West Indies
- T20 Series Spain vs Isle of Man
- T20 Series Sri Lanka vs Pakistan, Women
- T20 Series Sri Lanka vs. Australia
- T20 Series Thailand vs Netherlands, Women
- T20 Series Thailand vs Zimbabwe, Women
- T20 Series UAE vs Afghanistan
- T20 Series West Indies vs Bangladesh
- T20 Series West Indies vs England
- T20 Series West Indies vs England, Women
- T20 Series West Indies vs. India
- T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan
- T20 Series Zimbabwe vs Ireland
- T20 South Africa Tri-Series, Women
- T20 Sri Lanka vs India, Women
- T20 World Cup
- T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier
- T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier B
- T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A
- T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
- T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B
- T20 World Cup, Women, Warm-Up
- T20I ECN Bulgaria
- T20I Series India vs South Africa
- T20I Series New Zealand vs Australia
- T20I Series South Africa vs Australia
- T20I Series Zimbabwe vs Bangladesh
- T20I Spain Triangular
- U19 T20 Australia Tri-Series, Women
- U19 T20 Series Sri Lanka vs Australia, Women
- Victoria T20 Series, Women