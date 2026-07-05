T20 Asia Cup, Women Points Table 2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Pakistan
PakistanPAK		321004LWW
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		26 JulLSRI vs PAK T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 26.07.2024
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		23 JulWPAK vs UAE T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 23.07.2024
Nepal
NepalNEP		21 JulWPAK vs NEP T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 21.07.2024
India
IndiaIND		321004LWW
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		28 JulLSRI vs IND T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 28.07.2024
Bangladesh
BangladeshBAN		26 JulWIND vs BAN T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 26.07.2024
Nepal
NepalNEP		23 JulWIND vs NEP T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 23.07.2024
Nepal
NepalNEP		312002LLW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		23 JulLIND vs NEP T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 23.07.2024
Pakistan
PakistanPAK		21 JulLPAK vs NEP T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 21.07.2024
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		19 JulWNEP vs UAE T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 19.07.2024
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		202000LL
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		23 JulLPAK vs UAE T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 23.07.2024
Nepal
NepalNEP		19 JulLNEP vs UAE T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 19.07.2024

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Sri Lanka
Sri LankaSRI		220004WW
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		28 JulWSRI vs IND T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 28.07.2024
Pakistan
PakistanPAK		26 JulWSRI vs PAK T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 26.07.2024
Bangladesh
BangladeshBAN		101000L
OpponentDateResultMatch link
India
IndiaIND		26 JulLIND vs BAN T20i T20 Asia Cup, Women Results Score 26.07.2024

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