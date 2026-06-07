Madhya Pradesh League
Rewa Jaguars vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
REW
203
BHO
205
Bundelkhand Bulls vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
BUN
201
BHO
197
Bhopal Leopards vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
BHO
179
UJJ
195
Bhopal Leopards vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
BHO
142
CHA
144
Jabalpur Lions vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
JAB
224
BHO
223
Bhopal Leopards vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
BHO
198
MAL
194
Royal Nimar Eagles vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
ROY
112
BHO
107