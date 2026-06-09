Bengal Pro T20 League
Sobisco Smashers Malda vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
SOB
129
SER
128
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
LUX
92
SOB
93
Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal Pro T20 League
SOB
204
RAS
202
Sobisco Smashers Malda vs Adamas Howrah Warriors
Bengal Pro T20 League
SOB
136
ADA
132
Novus Royals Purulia vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
NOV
139
SOB
131
Servotech Siliguri Strikers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
SER
123
SOB
134
Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
SHR
165
SOB
97