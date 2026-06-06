Madhya Pradesh League
Indore Pink Panthers vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
IND
148
JAB
149
Ujjain Falcons vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
UJJ
210
JAB
212
Malwa Stallions vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
MAL
151
JAB
205
Jabalpur Lions vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
JAB
224
BHO
223
Rewa Jaguars vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
REW
219
JAB
218
Jabalpur Lions vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
JAB
176
ROY
177
Jabalpur Lions vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
JAB
204
CHA
208
Jabalpur Lions vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
JAB
189
GWA
185
Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
CHA
213
JAB
202