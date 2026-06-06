Bengal Pro T20 League
Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers
Bengal Pro T20 League
SHR
184
SER
208
Murshidabad Kings vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
MUR
121
SHR
188
Adamas Howrah Warriors vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
ADA
179
SHR
182
Shrachi Rarh Tigers vs Rashmi Medinipur Wizards
Bengal Pro T20 League
SHR
169
RAS
166
Lux Shyam Kolkata Tigers vs Shrachi Rarh Tigers
Bengal Pro T20 League
LUX
165
SHR
166
Shrachi Rarh Tigers vs Novus Royals Purulia
Bengal Pro T20 League
SHR
110
NOV
107
Shrachi Rarh Tigers vs Sobisco Smashers Malda
Bengal Pro T20 League
SHR
165
SOB
97