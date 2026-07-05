T20 Pondicherry Premier League
Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
OSS
KAR
Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
VIL
KAR
Karaikal Knights vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
KAR
YAN
Mahe Megalo Strikers vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
MAH
KAR
Ruby White Town Legends vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
RUB
KAR
Karaikal Knights vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
KAR
OSS
Karaikal Knights vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
KAR
VIL
Yanam Royals vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
YAN
KAR
Karaikal Knights vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
KAR
MAH
Karaikal Knights vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
KAR
RUB