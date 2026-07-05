Cornwall Warriors

Cornwall Warriors

Gender:Men

Players

2023 Players

Andre Blake

Andre McCarthy

Andrew Walker

Christopher Watson

Damian Ebanks

Jamaica

Devario Smith

Fitzroy Hunter

Jordan Holness

Kavoni Grayham

Kleo Gallimore

Lennox Simpson

Marquino Junior Mindley

Mikheil Silver

Milton Hamilton

Nicholas Kerr

Omar Williams

Omario Wright

Osbourne Palmer

Romaine Nembhard

Romario Hinds

Shemar Edwards

Thavi Spencer

Tyriek Bryan

Jamaica

Ziggy Levy

Statistics

Jamaica T10 League 2023

Matches Played10
Won0
Drawn0
Lost10
No result0

Another teams

Surrey Risers

Surrey Risers

Sorath Lions

Sorath Lions

Zalawad Royals

Zalawad Royals

Surrey Kings

Surrey Kings

Transylvania

Transylvania

Zinitis

Zinitis

3rd Place

3rd Place

Chhatrapati Sambhaji Kings

Chhatrapati Sambhaji Kings

Surrey Royals

Surrey Royals

Unefs

Unefs