Asa Mark Tribe

Asa Mark Tribe

batsman

Full name:Asa Mark Tribe
Nationality:Jersey

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Paarl Royals

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches5211021
Innings3080
Overs4.0036.00
Balls----
Maidens0030
Runs3001820
Wickets0020
Avg00910
SR001080
Eco7.505.050
BB0010
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches5211021
Innings5191019
Not outs1121
Runs237395558395
Balls Faced321348708348
Avg59.2521.9469.7521.94
SR73.83113.578.81113.5
Fours16394439
Fifties1232
Sixies611811
Highest1157311573
Hundreds1020

Asa Mark Tribe Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

One-Day Cup

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Miller, David

Miller, David

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Horton, Alex

Horton, Alex

Phehlukwayo, Andile

Phehlukwayo, Andile

Morris, Ben

Morris, Ben

Maphaka, Kwena

Maphaka, Kwena