Guyana Harpy Eagles

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Gender:Men

Players

2026 Players

Ashmead Romano Nedd

Guyana

Matthew Nandu

Guyana

Shamar Joseph

India

Statistics

Super50 Cup 2023

Matches Played6
Won4
Drawn0
Lost2
No result2

Guyana Harpy Eagles Team Schedule & Results

West Indies Championship

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

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GUY

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ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

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West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

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GUY

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ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

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West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

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GUY

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ResultGuyana Harpy Eagles vs West Indies Academy

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West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

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WES

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ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

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TRF

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Star Cc

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Zagreb Sokol

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Windward Islands Volcanoes

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Jamaica Scorpions

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World Giants

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Oeiras Cc

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Barbados Pride

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Brno Cc

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Istanbul Ksk

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Ireland

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