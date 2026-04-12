Matthew Nandu

Matthew Nandu

batsman

Full name:Matthew Nandu
Nationality:Guyana

Teams

2026 Teams

Guyana Harpy Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches62
Innings20
Overs4.50
Balls--
Maidens00
Runs110
Wickets00
Avg00
SR00
Eco2.270
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches62
Innings122
Not outs00
Runs31340
Balls Faced92546
Avg26.0820
SR33.8386.95
Fours384
Fifties10
Sixies00
Highest12637
Hundreds10

Matthew Nandu Schedule & Results

West Indies Championship

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultGuyana Harpy Eagles vs West Indies Academy

Guyana Harpy Eagles vs West Indies Academy

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

WES

WES

ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

TRF

TRF

Another Players

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Beaton, RR

Beaton, RR

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Adams, Antony

Adams, Antony

Foo, Jonathan

Foo, Jonathan

Sampson, Quentin

Sampson, Quentin

Anderson, Kevlon

Anderson, Kevlon

Paul, Keemo

Paul, Keemo

Imlach, Tevin

Imlach, Tevin