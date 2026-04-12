Ashmead Romano Nedd

Ashmead Romano Nedd

bowler

Full name:Ashmead Romano Nedd
Nationality:Guyana

Teams

2026 Teams

Guyana Harpy Eagles

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21710
Innings41710
Overs56.4132.333.5
Balls---
Maidens21141
Runs99497204
Wickets2228
Avg49.522.5925.5
SR17036.1325.37
Eco1.743.756.02
BB242
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21710
Innings2103
Not outs031
Runs0402
Balls Faced5695
Avg05.711
SR057.9740
Fours010
Fifties000
Sixies010
Highest0111
Hundreds000

Ashmead Romano Nedd Schedule & Results

West Indies Championship

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultWindward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes vs Guyana Harpy Eagles

West Indies Championship

Arnos Vale Ground, Kingstown

WIN

WIN

GUY

GUY

ResultGuyana Harpy Eagles vs West Indies Academy

Guyana Harpy Eagles vs West Indies Academy

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

WES

WES

ResultGuyana Harpy Eagles vs TT Red Force

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

GUY

GUY

TRF

TRF

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

Another Players

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Goolie, Jyd Uri

Goolie, Jyd Uri

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Beaton, RR

Beaton, RR

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Muzarabani, Blessing

Muzarabani, Blessing