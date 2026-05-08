T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Cook Islands vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
COO
49
KOR
47
Korea Republic vs Papua New Guinea
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
KOR
61
PNG
197
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
163
KOR
140
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
140
KOR
141
Philippines vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
PHI
94
KOR
95
Fiji vs Korea Republic
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
FIJ
107
KOR
109