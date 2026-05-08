Korea Republic

Korea Republic

Gender:Men

Players

2026 Players

Aamir Lal

Korea, republic of

Ahmad Sagheer

Aiden Broomfield

Alex Parsons

Areeb Khalid

Balage Ishan Dilruksha

Sri lanka

Chamith Ranasinghe

Daham Venusara

Gujar Kuldeep

Korea, republic of

Hyeon Parsons

Jeon Hyun Woo

Korea, republic of

Nadeem Muhammad

Sameera Maduranga

Sri lanka

Sameera Pitabeddara

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played2
Won0
Drawn0
Lost2
No result0

Korea Republic Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Central Delhi Queens

Central Delhi Queens

Villianur Mohit Kings

Villianur Mohit Kings

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African Lions

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Karaikal Knights

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Samoa

Samoa

Trans Titan

Trans Titan

Cook Islands

Cook Islands

Yanam Royals

Yanam Royals