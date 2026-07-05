T20 Pondicherry Premier League
Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
RUB
YAN
Mahe Megalo Strikers vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
MAH
YAN
Karaikal Knights vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
KAR
YAN
Villianur Mohit Kings vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
VIL
YAN
Ossudu Accord Warriors vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
OSS
YAN
Yanam Royals vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
YAN
RUB
Yanam Royals vs Mahe Megalo Strikers
T20 Pondicherry Premier League
YAN
MAH
Yanam Royals vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
YAN
KAR
Yanam Royals vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
YAN
VIL
Yanam Royals vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
YAN
OSS