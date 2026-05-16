Match details Philippines vs Korea Republic T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026

T20i

PHI
PHI

94

KOR
KOR

95

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 16, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Philippines Squad

Players
BenchChohan Gurbhupinder, Doal Mark, Doctora Josef, Donovan Andrew, Hill Jonathan, Khurana Kshitij, Lukies Kepler, Mohammed Huzaifa, Samra Arshdeep Singh, Singh Kulwinderjit, Singh Surinder, Smith Daniel Christopher, Stamp Christopher, Tanner Nivek, Tuffin Jonathon, Tyler Henry Ernest Roy

Korea Republic Squad

Players
BenchBroomfield Aiden, Dilruksha, Khalid Areeb, Kuldeep Gujar, Lal Amir, Maduranga Sameera, Muhammad Nadeem, Parsons Alex, Parsons Hyeon, Pitabeddara Sameera, Ranasinghe Chamith, Sagheer Ahmad, Venusara Daham, Woo Jeon Hyun

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet