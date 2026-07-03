England Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
U18 Premier League - Championship 2025May 22, 2026May 22, 2026
FA Youth Cup 2025Jan 08, 2026May 09, 2026
FA Women's Cup 2025Oct 25, 2025May 31, 2026
WSL Cup 2025Sep 24, 2025Mar 15, 2026
FA WSL 2025Sep 05, 2025May 23, 2026
Women's Championship 2025Sep 05, 2025May 03, 2026
Premier League Cup 2025Aug 26, 2025May 14, 2026
EFL Trophy 2025Aug 26, 2025Apr 12, 2026
FA Trophy 2025Aug 22, 2025May 17, 2026
U18 Premier League - North 2025Aug 16, 2025May 09, 2026
U18 Premier League - South 2025Aug 16, 2025May 09, 2026
Premier League 2025Aug 15, 2025May 24, 2026
Premier League 2 Division One 2025Aug 15, 2025May 14, 2026
Community Shield 2025Aug 10, 2025Aug 10, 2025
National League - South 2025Aug 09, 2025May 09, 2026
Non League Premier - Northern 2025Aug 09, 2025May 04, 2026
Non League Premier - Southern South 2025Aug 09, 2025May 04, 2026
National League 2025Aug 09, 2025May 10, 2026
National League - North 2025Aug 09, 2025May 09, 2026
Non League Div One - Isthmian North 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Isthmian South Central 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Northern West 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Northern Midlands 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Southern South 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Isthmian South East 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Premier - Southern Central 2025Aug 09, 2025May 04, 2026
Non League Div One - Northern East 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
Non League Div One - Southern Central 2025Aug 09, 2025Apr 25, 2026
National League Cup 2025Aug 09, 2025Mar 17, 2026
Championship 2025Aug 08, 2025May 23, 2026
Non League Premier - Isthmian 2025Aug 08, 2025May 04, 2026
Professional Development League 2025Aug 08, 2025May 15, 2026
League Two 2025Aug 02, 2025May 25, 2026
League One 2025Aug 01, 2025May 24, 2026
FA Cup 2025Aug 01, 2025May 16, 2026
League Cup 2025Jul 29, 2025Mar 22, 2026
Premier League - Summer Series 2024Jul 26, 2025Aug 03, 2025
Non League Premier - Isthmian - Play-offs 2024Apr 30, 2025May 05, 2025
Non League Premier - Southern South - Play-offs 2024Apr 30, 2025May 05, 2025
Non League Premier - Southern Central - Play-offs 2024Apr 30, 2025May 05, 2025
National League - North - Play-offs 2024Apr 29, 2025May 17, 2025
National League - South - Play-offs 2024Apr 29, 2025May 18, 2025
Non League Premier - Northern - Play-offs 2024Apr 29, 2025May 05, 2025
Non League Div One - Play-offs 2024Apr 29, 2025May 05, 2025

Community Shield Women 2020

Aug 29, 2020Aug 29, 2020

National League - Play-offs 2018

May 01, 2019May 11, 2019