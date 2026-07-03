|Name
|Start date
|End date
|U18 Premier League - Championship 2025
|May 22, 2026
|May 22, 2026
|FA Youth Cup 2025
|Jan 08, 2026
|May 09, 2026
|FA Women's Cup 2025
|Oct 25, 2025
|May 31, 2026
|WSL Cup 2025
|Sep 24, 2025
|Mar 15, 2026
|FA WSL 2025
|Sep 05, 2025
|May 23, 2026
|Women's Championship 2025
|Sep 05, 2025
|May 03, 2026
|Premier League Cup 2025
|Aug 26, 2025
|May 14, 2026
|EFL Trophy 2025
|Aug 26, 2025
|Apr 12, 2026
|FA Trophy 2025
|Aug 22, 2025
|May 17, 2026
|U18 Premier League - North 2025
|Aug 16, 2025
|May 09, 2026
|U18 Premier League - South 2025
|Aug 16, 2025
|May 09, 2026
|Premier League 2025
|Aug 15, 2025
|May 24, 2026
|Premier League 2 Division One 2025
|Aug 15, 2025
|May 14, 2026
|Community Shield 2025
|Aug 10, 2025
|Aug 10, 2025
|National League - South 2025
|Aug 09, 2025
|May 09, 2026
|Non League Premier - Northern 2025
|Aug 09, 2025
|May 04, 2026
|Non League Premier - Southern South 2025
|Aug 09, 2025
|May 04, 2026
|National League 2025
|Aug 09, 2025
|May 10, 2026
|National League - North 2025
|Aug 09, 2025
|May 09, 2026
|Non League Div One - Isthmian North 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Isthmian South Central 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Northern West 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Northern Midlands 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Southern South 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Isthmian South East 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Premier - Southern Central 2025
|Aug 09, 2025
|May 04, 2026
|Non League Div One - Northern East 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|Non League Div One - Southern Central 2025
|Aug 09, 2025
|Apr 25, 2026
|National League Cup 2025
|Aug 09, 2025
|Mar 17, 2026
|Championship 2025
|Aug 08, 2025
|May 23, 2026
|Non League Premier - Isthmian 2025
|Aug 08, 2025
|May 04, 2026
|Professional Development League 2025
|Aug 08, 2025
|May 15, 2026
|League Two 2025
|Aug 02, 2025
|May 25, 2026
|League One 2025
|Aug 01, 2025
|May 24, 2026
|FA Cup 2025
|Aug 01, 2025
|May 16, 2026
|League Cup 2025
|Jul 29, 2025
|Mar 22, 2026
|Premier League - Summer Series 2024
|Jul 26, 2025
|Aug 03, 2025
|Non League Premier - Isthmian - Play-offs 2024
|Apr 30, 2025
|May 05, 2025
|Non League Premier - Southern South - Play-offs 2024
|Apr 30, 2025
|May 05, 2025
|Non League Premier - Southern Central - Play-offs 2024
|Apr 30, 2025
|May 05, 2025
|National League - North - Play-offs 2024
|Apr 29, 2025
|May 17, 2025
|National League - South - Play-offs 2024
|Apr 29, 2025
|May 18, 2025
|Non League Premier - Northern - Play-offs 2024
|Apr 29, 2025
|May 05, 2025
|Non League Div One - Play-offs 2024
|Apr 29, 2025
|May 05, 2025
Community Shield Women 2020
|Aug 29, 2020
|Aug 29, 2020
National League - Play-offs 2018
|May 01, 2019
|May 11, 2019