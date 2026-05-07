Dhaka Premier Division Cricket League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 07, 2026

03:00 AM

Gazi Group Cricketers vs Rupganj Tigers Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 07, 2026

03:00 AM

Legends of Rupganj vs Bashundhara Strikers

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 07, 2026

03:00 AM

Agrani Bank Cricket Club vs Dhaka Leopards

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

Abahani Limited vs Brothers Union

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

Gazi Group Cricketers vs Bashundhara Strikers

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

Legends of Rupganj vs Prime Bank Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

Gulshan Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

May 10, 2026

03:00 AM

City Club vs Dhaka Leopards

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Legends of Rupganj vs Mohammedan Sporting Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Gazi Group Cricketers vs Dhaka Leopards

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Agrani Bank Cricket Club vs City Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Jun 02, 2026

03:00 AM

Rupganj Tigers Cricket Club vs Bashundhara Strikers

Dhaka Premier Division Cricket League

No info

Dhaka Premier Division Cricket League Team List

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Agrani Bank Cricket Club

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Bashundhara Strikers

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Dhaka Leopards

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Gazi Group Cricketers

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Legends of Rupganj

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Rupganj Tigers Cricket Club

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Abahani Limited

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Brothers Union

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City Club

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Gulshan Cricket Club

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Mohammedan Sporting Club

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Prime Bank Cricket Club