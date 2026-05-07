Dhaka Premier Division Cricket League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 07, 2026
03:00 AM
Gazi Group Cricketers vs Rupganj Tigers Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 07, 2026
03:00 AM
Legends of Rupganj vs Bashundhara Strikers
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 07, 2026
03:00 AM
Agrani Bank Cricket Club vs Dhaka Leopards
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
Abahani Limited vs Brothers Union
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
Gazi Group Cricketers vs Bashundhara Strikers
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
Legends of Rupganj vs Prime Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
Gulshan Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
May 10, 2026
03:00 AM
City Club vs Dhaka Leopards
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Abahani Limited vs Gulshan Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Legends of Rupganj vs Mohammedan Sporting Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Gazi Group Cricketers vs Dhaka Leopards
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Agrani Bank Cricket Club vs City Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
No info
Jun 02, 2026
03:00 AM
Rupganj Tigers Cricket Club vs Bashundhara Strikers
Dhaka Premier Division Cricket League
No info