Dhaka Premier Division Cricket League
Abahani Limited vs Brothers Union
Dhaka Premier Division Cricket League
ABA
283
BRO
117
Brothers Union vs Prime Bank Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
BRO
86
PRI
369
|Country:
|Bangladesh
|Country Code:
|BGD
|Gender:
|Men
|Name of the team:
|Brother's Union
|Owner of the team:
|Brother's Union Club
|Captain of the team:
|Mizanur Rahman
2023 Players
Dhaka Premier Division Cricket League 2023
|Matches Played
|11
|Won
|4
|Drawn
|0
|Lost
|7
|No result
|1
Dhaka Premier Division Cricket League
ABA
283
BRO
117
Dhaka Premier Division Cricket League
BRO
86
PRI
369