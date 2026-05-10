Brothers Union

Brothers Union

Country:Bangladesh
Country Code:BGD
Gender:Men
Name of the team:Brother's Union
Owner of the team:Brother's Union Club
Captain of the team:Mizanur Rahman

Players

2023 Players

Abdul Gaffar

Abdul Kayium

Bangladesh

Abu Hider Rony

Bangladesh

Abu Raihan Raihan

Aminul Islam Biplob

Bangladesh

Dhiman Ghosh

Bangladesh

Hafiz Saad Nasim

Pakistan

Ifran Hossain

Bangladesh

Imtiaz Hossain

Bangladesh

Manik Khan

Bangladesh

Md Asadullah Hill Galib

Bangladesh

Md Mizanur Rahman Sayem

Md Sujon Hawlader

Bangladesh

Mehedi Hasan

Minhajul Abedin

Mohammad Arafat

Mohammad Ashraful

Bangladesh

Mohammad Sabbir Hossain

Mohammadd Anisul Islam Emon

Bangladesh

Mohor Sheikh

Bangladesh

Moin Khan

Bangladesh

Myshukur Rahaman

Bangladesh

Nadif Chowdhury

Bangladesh

Naeem Islam Jr

Bangladesh

Pinnaduwage Chaturanga de Silva

Sri Lanka

Rafsan Al Mahamud

Rahatul Ferdous Javed

Bangladesh

Raihan Uddin

Bangladesh

Sadikur Rahman

Bangladesh

Sanjit Saha

Bangladesh

Saqlain Sajib

Bangladesh

Shadman Islam Anik

Bangladesh

Shamsul Islam

Bangladesh

Sohag Gazi

Bangladesh

Tanzid Hasan Tamim

Bangladesh

Zahiduzzaman

Bangladesh

Statistics

Dhaka Premier Division Cricket League 2023

Matches Played11
Won4
Drawn0
Lost7
No result1

Brothers Union Team Schedule & Results

Another teams

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