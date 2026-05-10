Mohammedan Sporting Club

Mohammedan Sporting Club

Country:Bangladesh
Country Code:BGD
Gender:Men

Players

2023 Players

Abu Jayed Chowdhury

Bangladesh

Anustup Prabir Majumdar

India

Ariful Haque

Bangladesh

Ariful Islam

Bangladesh

Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis

Sri Lanka

Enamul Haque Jr

Bangladesh

Hasan Mahmud

Bangladesh

Imrul Kayes

Bangladesh

Jacob Benedict Lintott

England

Kamrul Islam Rabbi

Bangladesh

Mahidul Islam Bhuiyan Ankon

Bangladesh

Mehedy Hasan Miraz

Bangladesh

Mohammad Abdul Mazid

Bangladesh

Mohammad Ashraful

Bangladesh

Mohammad Hafeez

Pakistan

Mohammad Mahmudullah

Bangladesh

Mohammad Musfik Hasan

Bangladesh

Mohammad Nazmul Islam

Bangladesh

Mohammad Parvez Hossain Emon

Bangladesh

Pasqual Handi Kamindu Dilanka Mendis

Sri Lanka

Rony Talukdar

Bangladesh

Rubel Mia

Bangladesh

Ruyel Miah

Bangladesh

Shafiul Islam

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Shuvagata Hom Chowdhury

Bangladesh

Soumya Sarkar

Bangladesh

Syed Khaled Ahmed

Bangladesh

Taskin Ahmed

Bangladesh

Yeasin Arafat

Bangladesh

Zahiduzzaman

Bangladesh

Statistics

Dhaka Premier Division Cricket League 2023

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result1

Mohammedan Sporting Club Team Schedule & Results

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