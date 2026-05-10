Dhaka Premier Division Cricket League
Mohammedan Sporting Club vs Rupganj Tigers Cricket Club
Dhaka Premier Division Cricket League
MOH
145
RUP
345
Legends of Rupganj vs Mohammedan Sporting Club
Dhaka Premier Division Cricket League
LEG
232
MOH
339
|Country:
|Bangladesh
|Country Code:
|BGD
|Gender:
|Men
2023 Players
Dhaka Premier Division Cricket League 2023
|Matches Played
|10
|Won
|6
|Drawn
|0
|Lost
|4
|No result
|1
Dhaka Premier Division Cricket League
MOH
145
RUP
345
Dhaka Premier Division Cricket League
LEG
232
MOH
339