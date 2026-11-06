Match details Winner of SF1 vs Winner of SF2 List a List-A ACC Asia Cup Rising Stars 29.11.2026

List a

WSF1
WSF1
WSF2
WSF2

Match Info

Match:ACC Asia Cup Rising Stars 2026
Date:Thursday, November 19, 2026 - Sunday, November 29, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, November 29, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Winner of SF1 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Winner of SF2 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet