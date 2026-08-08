Match details Ace Capital CC vs Nugegoda Sports Welfare Club List a Major Clubs Limited Overs Tournament 03.09.2026

List a

ACE
ACE
NUG
NUG

Match Info

Match:Major Clubs Limited Overs Tournament 2026
Date:Monday, August 10, 2026 - Friday, September 11, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, September 03, 2026 04:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Ace Capital CC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Nugegoda Sports Welfare Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet