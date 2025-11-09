H2h Victoria vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 25.09.2026

List a

VIC
VIC
BLU
BLU
Victoria vs New South Wales Blues

First class, Sheffield Shield

BLUNew South Wales Blues

VICVictoria

List a, One-Day Cup

VICVictoria

183

BLUNew South Wales Blues

178

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

BLUNew South Wales Blues

Show more matches