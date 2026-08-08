Squads Victoria vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 25.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Abbott Sean
bowler
Brasher Dylan
batsman
Davies Oliver
batsman
Dixon Harry
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Elliott Sam
bowler
Edwards Jack
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Francis Peter
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Gilkes Matthew
wicket keeper
Harris Marcus
batsman
Green Chris
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Hadley Ryan
bowler
McClure Cameron
bowler
Hatcher Liam
bowler
Murphy Todd
bowler
Henriques Moises
all rounder
Perry Mitch
bowler
Hicks Ryan
bowler
Rogers Thomas
bowler
Konstas Sam
batsman
Short Matt
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Stow Callum
no information yet
Nikitaras Blake
batsman
Sutherland Will
all rounder
Patterson Kurtis
batsman
Match has not started yet