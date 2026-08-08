Squads Victoria vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 25.09.2026

List a

VIC
VIC
BLU
BLU

Playing

VIC
VIC
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Henriques Moises

all rounder

Short Matt

all rounder

Stow Callum

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Bench

VIC
VIC
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet