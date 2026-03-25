H2h Victoria vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 12.10.2026

List a

VIC
VIC
RED
RED
Victoria vs South Australia Redbacks

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

REDSouth Australia Redbacks

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

REDSouth Australia Redbacks

List a, One-Day Cup

REDSouth Australia Redbacks

VICVictoria

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