Squads Victoria vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 12.10.2026

List a

VIC
VIC
RED
RED

Playing

VIC
VIC
RED
RED
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Carey Alex

wicket keeper

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Short Matt

all rounder

Stow Callum

no information yet

Thompson Campbell

no information yet

Sutherland Will

all rounder

Wadia Jerrssis

no information yet

Bench

VIC
VIC
RED
RED

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet