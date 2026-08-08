Squads Victoria vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 12.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Agar Wes
bowler
Brasher Dylan
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Dixon Harry
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Elliott Sam
bowler
Doggett Brendan
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Drew Daniel
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Harris Marcus
batsman
Harvey Mackenzie
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Jacobs Hanno
bowler
McClure Cameron
bowler
Lehmann Jake
batsman
Murphy Todd
bowler
Manenti Harry John
bowler
Perry Mitch
bowler
McInerney Conor J
batsman
Rogers Thomas
bowler
Pope Lloyd
bowler
Short Matt
all rounder
Sangha Jason
batsman
Stow Callum
no information yet
Thompson Campbell
no information yet
Sutherland Will
all rounder
Wadia Jerrssis
no information yet
Match has not started yet