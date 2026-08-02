Highlights Hampshire vs Durham List a One-Day Cup 02.08.2026
Minto to Neal, 4 runs
Minto to Neal, 4 runs
Minto to Organ, 1 run
Minto to Neal, 1 run
Minto to Neal, 0 runs
Minto to Neal, 2 runs
Robinson to Organ, 0 runs
Robinson to Neal, 1 run
Robinson to Organ, 1 run
Robinson to Organ, 0 runs
Robinson to Organ, 0 runs
Robinson to Organ, wide
Robinson to Organ, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Organ, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Neal, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Neal, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Organ, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Organ, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fuller, wicket (lbw - Fuller)
Robinson to Neal, 0 runs
Robinson to Fuller, 1 run
Robinson to Fuller, 0 runs
Robinson to Neal, 1 run
Robinson to Fuller, 1 run
Robinson to Fuller, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fuller, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Fuller, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Fuller, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Neal, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Neal, wide
Shafiqullah Ghafari to Fuller, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Neal, leg bye
Robinson to Neal, 1 run
Robinson to Neal, 0 runs
Robinson to Fuller, 1 run
Robinson to Neal, 1 run
Robinson to Neal, 0 runs
Robinson to Lehmann, wicket (lbw - Lehmann)
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Fuller, 1 run
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Fuller, 1 run
Rhodes to Fuller, 0 runs
Rhodes to Lehmann, 1 run
Robinson to Fuller, 0 runs
Robinson to Fuller, 0 runs
Robinson to AR Sharma, appeal, wicket (caught - AR Sharma)
Robinson to AR Sharma, 0 runs
Robinson to AR Sharma, 0 runs
Robinson to Lehmann, 1 run
Rhodes to AR Sharma, 0 runs
Rhodes to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Lehmann, 0 runs
Brown defends for a run.
Rhodes to Lehmann, 1 run
Robinson to Brown, 4 runs
Robinson to Lehmann, 1 run
Robinson to Lehmann, appeal
Robinson to Lehmann, 0 runs
Robinson to Brown, leg bye
Robinson to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Brown, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Brown, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Prest, wicket (lbw - Prest)
Shafiqullah Ghafari to Prest, appeal
Shafiqullah Ghafari to Prest, 0 runs
appeal, wicket (caught - Albert)
Ackermann to Lehmann, 0 runs
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Lehmann, 1 run
Ackermann to Lehmann, 4 runs
Albert defends for 1 run.
Ackermann to Albert, appeal
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Lehmann, 1 run
Ackermann to Lehmann, 4 runs
Ackermann to Lehmann, 0 runs
Ackermann to Lehmann, 0 runs
Ackermann to Lehmann, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Albert, 0 runs
Ackermann to Lehmann, 1 run
Ackermann to Lehmann, 0 runs
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Lehmann, 1 run
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 4 runs
Minto to Albert, 4 runs
Minto to Lehmann, 1 run
Minto to Lehmann, 2 runs
Minto to Albert, 1 run
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Albert, 0 runs
Ackermann to Lehmann, 1 run
Ackermann to Lehmann, 0 runs
Ackermann to Albert, 1 run
Ackermann to Lehmann, 1 run
Minto to Lehmann, 1 run
Minto to Lehmann, 0 runs
Minto to Albert, 1 run
Minto to Lehmann, 1 run
Minto to Lehmann, 0 runs
Minto to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Albert, 1 run
And another! Albert plays a defensive stroke for 4 runs.
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, wide
Minto to Albert, 4 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Albert, 1 run
Rhodes to Albert, 1 run
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Albert, 1 run
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Albert, 1 run
Rhodes to Lehmann, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Rhodes to Lehmann, 0 runs
Rhodes to Albert, 1 run
Rhodes to Albert, 0 runs
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Albert, 1 run
Rhodes to Albert, 4 runs
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Albert brings up his 50! Albert defends for one run.
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Rhodes to Albert, 0 runs
Rhodes to Albert, 0 runs
Rhodes to Lehmann, 1 run
Rhodes to Lehmann, 0 runs
Rhodes to Lehmann, 2 runs
Rhodes to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 3 wides
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Lehmann plays a defensive stroke for one run.
Drissell to Lehmann, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Albert, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Lehmann, 1 run
Drissell to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Albert, 4 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Lehmann, 0 runs
Drissell to Orr, appeal, wicket (bowled - Orr)
Drissell to Albert, 1 run
Drissell to Albert, 0 runs
Drissell to Albert, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 5 wides
Minto to Albert, 1 run
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Orr, 1 run
Minto to Orr, wide
Minto to Orr, 2 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 4 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Orr defends for 1 leg bye.
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 4 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 4 runs
Minto to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 1 run
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Albert, 4 runs
Robinson to Albert, 0 runs
Robinson to Orr, 1 run
Minto to Albert, 0 runs
Minto to Albert, 0 runs
appeal, wicket (caught - Gubbins)
Minto to Gubbins, 0 runs
Minto to Gubbins, 0 runs
Minto to Gubbins, 0 runs
Robinson to Orr, 0 runs
Robinson to Orr, 4 runs
Robinson to Orr, 0 runs
Robinson to Orr, 0 runs
Robinson to Orr, 0 runs
Robinson to Gubbins, 1 run
Minto to Orr, 4 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Robinson to Gubbins, 0 runs
Robinson to Gubbins, 0 runs
Robinson to Gubbins, 4 leg byes
Robinson to Gubbins, 0 runs
Robinson to Gubbins, 0 runs
Robinson to Orr, 1 run
Minto to Gubbins, 0 runs
Minto to Gubbins, wide
Minto to Gubbins, 4 runs
Minto to Orr, 1 run
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs
Minto to Orr, 0 runs