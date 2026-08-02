Highlights Hampshire vs Durham List a One-Day Cup 02.08.2026

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The Rose Bowl

HAM
HAM

(47 ov.) 225/8

DUR
DUR
46.6
4

Minto to Neal, 4 runs

46.5
4

Minto to Neal, 4 runs

46.4
1

Minto to Organ, 1 run

46.3
1

Minto to Neal, 1 run

46.2
.

Minto to Neal, 0 runs

46.1
2

Minto to Neal, 2 runs

45.6
.

Robinson to Organ, 0 runs

45.5
1

Robinson to Neal, 1 run

45.4
1

Robinson to Organ, 1 run

45.3
.

Robinson to Organ, 0 runs

45.2
.

Robinson to Organ, 0 runs

45.2
1

Robinson to Organ, wide

45.1
.

Robinson to Organ, 0 runs

44.6
1

Shafiqullah Ghafari to Organ, 1 run

44.5
1

Shafiqullah Ghafari to Neal, 1 run

44.4
.

Shafiqullah Ghafari to Neal, 0 runs

44.3
1

Shafiqullah Ghafari to Organ, 1 run

44.2
.

Shafiqullah Ghafari to Organ, 0 runs

44.1
W

Shafiqullah Ghafari to Fuller, wicket (lbw - Fuller)

43.6
.

Robinson to Neal, 0 runs

43.5
1

Robinson to Fuller, 1 run

43.4
.

Robinson to Fuller, 0 runs

43.3
1

Robinson to Neal, 1 run

43.2
1

Robinson to Fuller, 1 run

43.1
.

Robinson to Fuller, 0 runs

42.6
1

Shafiqullah Ghafari to Fuller, 1 run

42.5
.

Shafiqullah Ghafari to Fuller, 0 runs

42.4
4

Shafiqullah Ghafari to Fuller, 4 runs

42.3
1

Shafiqullah Ghafari to Neal, 1 run

42.3
1

Shafiqullah Ghafari to Neal, wide

42.2
1

Shafiqullah Ghafari to Fuller, 1 run

42.1
1

Shafiqullah Ghafari to Neal, leg bye

41.6
1

Robinson to Neal, 1 run

41.5
.

Robinson to Neal, 0 runs

41.4
1

Robinson to Fuller, 1 run

41.3
1

Robinson to Neal, 1 run

41.2
.

Robinson to Neal, 0 runs

41.1
W

Robinson to Lehmann, wicket (lbw - Lehmann)

40.6
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

40.5
1

Rhodes to Fuller, 1 run

40.4
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

40.3
1

Rhodes to Fuller, 1 run

40.2
.

Rhodes to Fuller, 0 runs

40.1
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

39.6
.

Robinson to Fuller, 0 runs

39.5
.

Robinson to Fuller, 0 runs

39.4
W

Robinson to AR Sharma, appeal, wicket (caught - AR Sharma)

39.3
.

Robinson to AR Sharma, 0 runs

39.2
.

Robinson to AR Sharma, 0 runs

39.1
1

Robinson to Lehmann, 1 run

38.6
.

Rhodes to AR Sharma, 0 runs

38.5
W

Rhodes to Brown, appeal, wicket (bowled - Brown)

38.4
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

38.3
.

Rhodes to Lehmann, 0 runs

38.2
1

Brown defends for a run.

38.1
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

37.6
4

Robinson to Brown, 4 runs

37.5
1

Robinson to Lehmann, 1 run

37.4
.

Robinson to Lehmann, appeal

37.3
.

Robinson to Lehmann, 0 runs

37.2
1

Robinson to Brown, leg bye

37.1
1

Robinson to Lehmann, 1 run

36.6
.

Shafiqullah Ghafari to Brown, 0 runs

36.5
.

Shafiqullah Ghafari to Brown, 0 runs

36.4
W

Shafiqullah Ghafari to Prest, wicket (lbw - Prest)

36.3
.

Shafiqullah Ghafari to Prest, appeal

36.2
.

Shafiqullah Ghafari to Prest, 0 runs

36.1
W

appeal, wicket (caught - Albert)

35.6
.

Ackermann to Lehmann, 0 runs

35.5
1

Ackermann to Albert, 1 run

35.4
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

35.3
4

Ackermann to Lehmann, 4 runs

35.2
1

Albert defends for 1 run.

35.1
.

Ackermann to Albert, appeal

34.6
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

34.5
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

34.4
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

34.3
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

34.2
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

34.1
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

33.6
1

Ackermann to Albert, 1 run

33.5
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

33.4
4

Ackermann to Lehmann, 4 runs

33.3
.

Ackermann to Lehmann, 0 runs

33.2
.

Ackermann to Lehmann, 0 runs

33.1
2

Ackermann to Lehmann, 2 runs

32.6
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

32.5
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

32.4
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

32.3
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

32.2
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

32.1
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

31.6
1

Ackermann to Albert, 1 run

31.5
.

Ackermann to Albert, 0 runs

31.4
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

31.3
.

Ackermann to Lehmann, 0 runs

31.2
1

Ackermann to Albert, 1 run

31.1
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

30.6
.

Minto to Albert, 0 runs

30.5
4

Minto to Albert, 4 runs

30.4
4

Minto to Albert, 4 runs

30.3
1

Minto to Lehmann, 1 run

30.2
2

Minto to Lehmann, 2 runs

30.1
1

Minto to Albert, 1 run

29.6
1

Ackermann to Albert, 1 run

29.5
.

Ackermann to Albert, 0 runs

29.4
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

29.3
.

Ackermann to Lehmann, 0 runs

29.2
1

Ackermann to Albert, 1 run

29.1
1

Ackermann to Lehmann, 1 run

28.6
1

Minto to Lehmann, 1 run

28.5
.

Minto to Lehmann, 0 runs

28.4
1

Minto to Albert, 1 run

28.3
1

Minto to Lehmann, 1 run

28.2
.

Minto to Lehmann, 0 runs

28.1
1

Minto to Albert, 1 run

27.6
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

27.5
1

Drissell to Albert, 1 run

27.4
4

And another! Albert plays a defensive stroke for 4 runs.

27.3
1

Drissell to Lehmann, 1 run

27.2
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

27.1
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

26.6
.

Minto to Albert, 0 runs

26.5
.

Minto to Albert, 0 runs

26.4
.

Minto to Albert, 0 runs

26.4
1

Minto to Albert, wide

26.3
4

Minto to Albert, 4 runs

26.2
.

Minto to Albert, 0 runs

26.1
1

Minto to Lehmann, 1 run

25.6
1

Drissell to Lehmann, 1 run

25.5
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

25.4
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

25.3
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

25.2
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

25.1
1

Drissell to Albert, 1 run

24.6
1

Rhodes to Albert, 1 run

24.5
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

24.4
1

Rhodes to Albert, 1 run

24.3
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

24.2
1

Rhodes to Albert, 1 run

24.1
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

23.6
.

Drissell to Albert, 0 runs

23.5
1

Drissell to Lehmann, 1 run

23.4
1

Drissell to Albert, 1 run

23.3
.

Drissell to Albert, 0 runs

23.2
.

Drissell to Albert, 0 runs

23.1
.

Drissell to Albert, 0 runs

22.6
.

Rhodes to Lehmann, 0 runs

22.5
1

Rhodes to Albert, 1 run

22.4
.

Rhodes to Albert, 0 runs

22.3
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

22.2
1

Rhodes to Albert, 1 run

22.1
4

Rhodes to Albert, 4 runs

21.6
1

Drissell to Albert, 1 run

21.5
1

Drissell to Lehmann, 1 run

21.4
1

Albert brings up his 50! Albert defends for one run.

21.3
.

Drissell to Albert, 0 runs

21.2
1

Drissell to Lehmann, 1 run

21.1
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

20.6
.

Rhodes to Albert, 0 runs

20.5
.

Rhodes to Albert, 0 runs

20.4
1

Rhodes to Lehmann, 1 run

20.3
.

Rhodes to Lehmann, 0 runs

20.2
2

Rhodes to Lehmann, 2 runs

20.1
1

Rhodes to Albert, 1 run

19.6
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

19.6
3

Drissell to Lehmann, 3 wides

19.5
1

Drissell to Albert, 1 run

19.4
1

Drissell to Lehmann, 1 run

19.3
1

Drissell to Albert, 1 run

19.2
1

Drissell to Lehmann, 1 run

19.1
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

18.6
2

Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs

18.5
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

18.4
1

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run

18.3
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

18.2
2

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 2 runs

18.1
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

17.6
1

Drissell to Albert, 1 run

17.5
1

Drissell to Lehmann, 1 run

17.4
1

Drissell to Albert, 1 run

17.3
.

Drissell to Albert, 0 runs

17.2
1

Lehmann plays a defensive stroke for one run.

17.1
2

Drissell to Lehmann, 2 runs

16.6
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

16.5
1

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run

16.4
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

16.3
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

16.2
4

Shafiqullah Ghafari to Albert, 4 runs

16.1
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

15.6
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

15.5
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

15.4
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

15.3
1

Drissell to Albert, 1 run

15.2
1

Drissell to Lehmann, 1 run

15.1
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

14.6
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

14.5
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

14.4
1

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run

14.3
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

14.2
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

14.1
2

Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs

13.6
1

Drissell to Albert, 1 run

13.5
.

Drissell to Albert, 0 runs

13.4
1

Drissell to Lehmann, 1 run

13.3
1

Drissell to Albert, 1 run

13.2
1

Drissell to Lehmann, 1 run

13.1
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

12.6
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

12.5
1

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run

12.4
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

12.3
.

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 0 runs

12.2
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

12.1
.

Shafiqullah Ghafari to Albert, 0 runs

11.6
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

11.5
1

Drissell to Albert, 1 run

11.4
.

Drissell to Albert, 0 runs

11.3
.

Drissell to Albert, 0 runs

11.2
.

Drissell to Albert, 0 runs

11.1
.

Drissell to Albert, 0 runs

10.6
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

10.5
1

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 1 run

10.4
2

Shafiqullah Ghafari to Lehmann, 2 runs

10.3
1

Shafiqullah Ghafari to Albert, 1 run

10.2
2

Shafiqullah Ghafari to Albert, 2 runs

10.1
4

Shafiqullah Ghafari to Albert, 4 runs

9.6
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

9.5
.

Drissell to Lehmann, 0 runs

9.4
W

Drissell to Orr, appeal, wicket (bowled - Orr)

9.3
1

Drissell to Albert, 1 run

9.2
.

Drissell to Albert, 0 runs

9.1
.

Drissell to Albert, 0 runs

8.6
.

Minto to Orr, 0 runs

8.6
5

Minto to Orr, 5 wides

8.5
1

Minto to Albert, 1 run

8.4
.

Minto to Albert, 0 runs

8.3
.

Minto to Albert, 0 runs

8.2
1

Minto to Orr, 1 run

8.2
1

Minto to Orr, wide

8.1
2

Minto to Orr, 2 runs

7.6
.

Robinson to Albert, 0 runs

7.5
.

Robinson to Albert, 0 runs

7.4
.

Robinson to Albert, 0 runs

7.3
4

Robinson to Albert, 4 runs

7.2
.

Robinson to Albert, 0 runs

7.1
1lb

Orr defends for 1 leg bye.

6.6
.

Minto to Albert, 0 runs

6.5
4

Minto to Albert, 4 runs

6.4
.

Minto to Albert, 0 runs

6.3
.

Minto to Albert, 0 runs

6.2
4

Minto to Albert, 4 runs

6.1
.

Minto to Albert, 0 runs

5.6
1

Robinson to Albert, 1 run

5.5
.

Robinson to Albert, 0 runs

5.4
.

Robinson to Albert, 0 runs

5.3
4

Robinson to Albert, 4 runs

5.2
.

Robinson to Albert, 0 runs

5.1
1

Robinson to Orr, 1 run

4.6
.

Minto to Albert, 0 runs

4.5
.

Minto to Albert, 0 runs

4.4
W

appeal, wicket (caught - Gubbins)

4.3
.

Minto to Gubbins, 0 runs

4.2
.

Minto to Gubbins, 0 runs

4.1
.

Minto to Gubbins, 0 runs

3.6
.

Robinson to Orr, 0 runs

3.5
4

Robinson to Orr, 4 runs

3.4
.

Robinson to Orr, 0 runs

3.3
.

Robinson to Orr, 0 runs

3.2
.

Robinson to Orr, 0 runs

3.1
1

Robinson to Gubbins, 1 run

2.6
4

Minto to Orr, 4 runs

2.5
.

Minto to Orr, 0 runs

2.4
.

Minto to Orr, 0 runs

2.3
.

Minto to Orr, 0 runs

2.2
.

Minto to Orr, 0 runs

2.1
.

Minto to Orr, 0 runs

1.6
.

Robinson to Gubbins, 0 runs

1.5
.

Robinson to Gubbins, 0 runs

1.4
4

Robinson to Gubbins, 4 leg byes

1.3
.

Robinson to Gubbins, 0 runs

1.2
.

Robinson to Gubbins, 0 runs

1.1
1

Robinson to Orr, 1 run

0.6
.

Minto to Gubbins, 0 runs

0.6
1

Minto to Gubbins, wide

0.5
4

Minto to Gubbins, 4 runs

0.4
1

Minto to Orr, 1 run

0.3
.

Minto to Orr, 0 runs

0.2
.

Minto to Orr, 0 runs

0.1
.

Minto to Orr, 0 runs