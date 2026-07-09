Squads Hampshire vs Durham List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

HAM
HAM
DUR
DUR

Playing

HAM
HAM
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Borthwick Scott

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Bowman Robbie

no information yet

Dawson Liam

all rounder

Eckland Joseph

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Coughlin Paul

all rounder

Gay Emilio

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Leede Bas de

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Lees Alex

batsman

Neser Michael

all rounder

Lewis Jon

bowler

Orr Ali

batsman

Minto James

no information yet

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Bench

HAM
HAM
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet