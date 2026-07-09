Squads Hampshire vs Durham List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Ackermann Colin
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Aldridge Kasey
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Bailey Archie
no information yet
Baker Sonny
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Barker Keith
all rounder
Boland Scott
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Borthwick Scott
all rounder
Brown Ben
wicket keeper
Bowman Robbie
no information yet
Cartwright Hilton
all rounder
Burnham Jack
batsman
Currie Scott
bowler
Bushnell Jonathan James
batsman
Dawson Liam
all rounder
Carse Brydon
bowler
Eckland Joseph
wicket keeper
Clark Graham
batsman
Ellis Nathan
bowler
Conners Sam
bowler
Fuller James
all rounder
Coughlin Paul
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Jack Eddie
bowler
Foulkes Zak
batsman
Kelly Dominic
bowler
Gay Emilio
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Gibson Oliver James
bowler
Mayes Ben
no information yet
Glover Brandon
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Leede Bas de
all rounder
Neal Andrew
no information yet
Lees Alex
batsman
Neser Michael
all rounder
Lewis Jon
bowler
Organ Felix
batsman
Mackintosh Tom
batsman
Orr Ali
batsman
Prest Thomas James
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Turner John
bowler
Minto James
no information yet
Varma Tilak
batsman
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Vince James
batsman
Parkinson Callum
bowler
Weatherley Joe
batsman
Parnell Wayne
bowler
Wood Chris
bowler
Patel Ajaz
bowler
Match has not started yet