Durham

Durham

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Ajaz Yunus Patel

New Zealand

Alexander Zak Lees

England

Archie George Bailey

England

Bas de Leede

Netherlands

Ben Dwarshuis

Australia

Ben Stewart McKinney

England

Benjamin Alexander Raine

England

Benjamin Andrew Stokes

England

Brandon Dale Glover

Netherlands

Brydon Alexander Carse

England

Callum Francis Parkinson

England

Codi Ethan Yusuf

South Africa

Colin Niel Ackermann

Netherlands

Daniel Maxwell Hogg

England

David Guy Bedingham

South Africa

Duanne Olivier

South Africa

Emilio Gay

England

George Drissell

England

Graham Clark

England

Haydon Samuel Mustard

England

Jack Morgan Blatherwick

England

Jack Tony Arthur Burnham

England

James Douglas Sheahan Neesham

New Zealand

James Minto

England

Jonathan James Bushnell

England

Jonathan Lewis

England

Kasey Aldridge

England

Kemar Andre Jamal Roach

Barbados

Luke Stephen Robinson

England

Mark Andrew Wood

England

Matthew James Potts

England

Matthew Paul Kuhnemann

Australia

Migael Pretorius

South Africa

Mitchell Jack Killeen

England

Nathan Adam Sowter

England

Neil Wagner

New Zealand

Oliver George Robinson

England

Oliver James Gibson

England

Paul Coughlin

England

Peter Matthew Siddle

Australia

Raymond Toole

New Zealand

Robert Stanley William Bowman

England

Samuel Conners

England

Scott George Borthwick

England

Scott Michael Boland

Australia

Shafiqullah Ghafari

Afghanistan

Stanley James C McAlindon

England

Thomas Luke Robinson

England

Tomas Scott Sabater Mackintosh

Scotland

Tristan Stubbs

South Africa

Virat Kohli

India

Wayne Dillon Parnell

South Africa

William Michael Harry Rhodes

England

Zak Foulkes

New Zealand

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Durham Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultNottinghamshire vs Durham

Nottinghamshire vs Durham

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

157

DUR

DUR

156

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

ResultDurham vs Nottinghamshire

Durham vs Nottinghamshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

164

NOT

NOT

166

One-Day Cup

Durham County News

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Right now, you have the opportunity to get to know the Durham County team, learn more about the players who help reveal the team's overall motivation to win, and find out what motivates them to take to the cricket field every time.

AI Simulation, DUR vs HAM । Durham beat Hampshire by six wickets in second quarter-final of T20 Blast 2025

AI Simulation, DUR vs HAM । Durham beat Hampshire by six wickets in second quarter-final of T20 Blast 2025

As per Artificial Intelligence, Durham will beat Hampshire by six wickets in the second quarter-final of the ongoing T20 Blast 2025. Skipper Alex Lees’ captaincy knock of 45 runs and his vital partnerships with Graham Clark and David Bedingham will help Durham to chase the target successfully.

Durham County01:12 AM, 05 September, 2025

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

Durham County04:09 PM, 04 September, 2024

Watch| Rory Burns channels his inner gully cricketer and misses run-out chance in Vitality Blast

Durham County06:41 PM, 06 May, 2022

Watch | Ben Stokes smashes five consecutive sixes in county game

Durham County05:33 PM, 17 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

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Team Headley

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Sunrisers

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