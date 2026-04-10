Hampshire

Hampshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Alastair Graham Hamilton Orr

England

Andrew John Neal

England

Ben Christopher Brown

England

Ben Mayes

England

Benny Alexander Cameron Howell

England

Bjorn Carl Fortuin

South Africa

Bradley Thomas James Wheal

Scotland

Brandon McMullen

Scotland

Brett Raymond Hampton

New Zealand

Christopher Austin Lynn

Australia

Christopher Philip Wood

England

Codi Ethan Yusuf

South Africa

Delano Potgieter

South Africa

Dewald Brevis

South Africa

Dominic Christopher Kelly

England

Eddie Jack

England

Felix Organ

England

Fletcha Middleton

England

Hilton William Raymond Cartwrigh

Australia

Jack Edwards

Australia

Jake Scott Lehmann

Australia

James Kerr Fuller

New Zealand

James Michael Vince

England

Joe James Weatherley

England

John Andrew Turner

England

Joseph Robert Eckland

England

Keith Hubert Douglas Barker

England

Kyle John Abbott

South Africa

Liam Andrew Dawson

England

Manny Lumsden

England

Mark Daniel Stoneman

England

Michael Gertges Neser

Australia

Namboori Thakur Tilak Varma

India

Nathan Ellis

Australia

Naveen-ul-Haq Murid

Afghanistan

Nicholas Richard Trail Gubbins

England

Ottniel Emile Graham Baartman

South Africa

Scott William Currie

Scotland

Sonny Baker

England

Thomas James Prest

USA

Toby Edward Albert

England

Tristan Stubbs

South Africa

Washington Sundar

India

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Hampshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

171

One-Day Cup

Hampshire News

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Meet the Hampshire team, be the first to learn about the players, what the team is passionate about, and what results it is ready to achieve on the cricket field as it battles its rivals for the title of best team.

Preview, T20 Blast | Underdogs Northants look to make statement against Hampshire in second semi-final

Preview, T20 Blast | Underdogs Northants look to make statement against Hampshire in second semi-final

Hampshire are set to take on Northamptonshire in the second semi-final of Vitality T20 Blast 2025, at Edgbaston in Birmingham on Saturday. The two teams have a combined five titles between them in the shortest format, but have met each other only once 16 years ago where Northants had emerged on top.

Hampshire08:02 PM, 05 September, 2025

AI Simulation, DUR vs HAM । Durham beat Hampshire by six wickets in second quarter-final of T20 Blast 2025

Hampshire01:12 AM, 05 September, 2025

DUR vs HAM Preview | Durham to take on Hampshire in second quarter-final of T20 Blast 2025

Hampshire06:13 PM, 02 August, 2024

Delhi Capitals owners set up £120 million deal to buy major share in Hampshire takeover

Hampshire07:05 PM, 19 July, 2024

WATCH | Century-seeker Sam Curran notches maiden T20 century with biggies

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