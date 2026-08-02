Highlights Middlesex vs Yorkshire List a One-Day Cup 02.08.2026

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List a

Lord's

MID
MID

(2 ov.) 13/0

YOR
YOR
2.3
.

White to de Caires, 0 runs

2.2
4

White to de Caires, 4 runs

2.2
1

White to de Caires, no ball

2.1
4

White to de Caires, 4 runs

1.6
.

Hill to Fernandes, 0 runs

1.5
1

Hill to de Caires, 1 run

1.4
.

Hill to de Caires, 0 runs

1.4
1

Hill to de Caires, wide

1.3
.

Hill to de Caires, 0 runs

1.2
.

Hill to de Caires, 0 runs

1.1
.

Hill to de Caires, 0 runs

0.6
.

White to Fernandes, 0 runs

0.5
.

White to Fernandes, 0 runs

0.4
1lb

White to de Caires, leg bye, appeal

0.3
.

White to de Caires, 0 runs

0.2
.

White to de Caires, 0 runs

0.2
1

White to de Caires, wide

0.1
.

White to de Caires, 0 runs