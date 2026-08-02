Highlights Middlesex vs Yorkshire List a One-Day Cup 02.08.2026
2.3
.
White to de Caires, 0 runs
2.2
4
White to de Caires, 4 runs
2.2
1
White to de Caires, no ball
2.1
4
White to de Caires, 4 runs
1.6
.
Hill to Fernandes, 0 runs
1.5
1
Hill to de Caires, 1 run
1.4
.
Hill to de Caires, 0 runs
1.4
1
Hill to de Caires, wide
1.3
.
Hill to de Caires, 0 runs
1.2
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Hill to de Caires, 0 runs
1.1
.
Hill to de Caires, 0 runs
0.6
.
White to Fernandes, 0 runs
0.5
.
White to Fernandes, 0 runs
0.4
1lb
White to de Caires, leg bye, appeal
0.3
.
White to de Caires, 0 runs
0.2
.
White to de Caires, 0 runs
0.2
1
White to de Caires, wide
0.1
.
White to de Caires, 0 runs