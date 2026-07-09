Squads Middlesex vs Yorkshire List a One-Day Cup 02.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bean Finlay
wicket keeper
Caires Joshua Michael De
batsman
Bennison Will
no information yet
Cracknell Joe
wicket keeper
Bess Dom
bowler
Cullen Blake
bowler
Brook Harry
batsman
Davies Jack
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Du Plooy Leus
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Feldman JJ
no information yet
Coad Ben
bowler
Fernandes Nathan
all rounder
Edwards Mickey
bowler
Gohar Zafar
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Harris Max Benjamin
bowler
Firbank Matthew
no information yet
Helm Tom
bowler
Fraine William
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Gaikwad Ruturaj
batsman
Holden Max
batsman
Hill George
all rounder
Hollman Luke
all rounder
Kelly Noah
no information yet
Kaushal Ishaan
bowler
Leech Dominic
bowler
Little Joshua
bowler
Luxton William
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Lyth Adam
batsman
Malan Pieter
batsman
Malan Dawid
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Milnes Matt
bowler
Robson Sam
batsman
Moriarty Daniel
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
O'Rourke William
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Rashid Adil
bowler
Walallawita Thilan N
bowler
Revis Matthew L
batsman
White Robbie
wicket keeper
Root Joe
batsman
Williamson Kane
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Yadav Jayant
bowler
Steketee Mark
bowler
Match has not started yet