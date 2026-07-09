Squads Middlesex vs Yorkshire List a One-Day Cup 02.08.2026

List a

MID
MID
YOR
YOR

Playing

MID
MID
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Bess Dom

bowler

Davies Jack

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Feldman JJ

no information yet

Coad Ben

bowler

Fernandes Nathan

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Helm Tom

bowler

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hill George

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Lyth Adam

batsman

Robson Sam

batsman

Sawant Aaryan

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Root Joe

batsman

Bench

MID
MID
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet