Yorkshire

Yorkshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Abdullah Shafique

Pakistan

Adam Lyth

England

Adil Usman Rashid

England

Alexander Wade

England

Andrew James Tye

Australia

Benjamin Michael Cliff

England

Benjamin Oliver Coad

England

Benjamin Vincent Sears

New Zealand

Charlie Taylor

England

Curtley-Jack White

England

Daniel Thornhill Moriarty

England

David Wiese

Namibia

Dawid Johannes Malan

England

Dominic Leech

England

Dominic Mark Bess

England

Donavon Ferreira

South Africa

Faheem Ashraf

Pakistan

Finlay Joseph Bean

England

George Hill

England

Harry Cherrington Brook

England

Harry G Duke

Guernsey

Hasan Ali

Pakistan

Imam ul-Haq

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Jack William Shutt

England

Jafer Ali Chohan

England

James Henry Wharton

England

Jawad Akhtar

England

Jay Singh

England

Jhye Avon Richardson

Australia

Jonathan Andrew Tattersall

England

Jonathan Marc Bairstow

England

Jordan Aaron Thompson

England

Jordan Buckingham

Australia

Joseph Edward Root

England

Logan Verjus van Beek

Netherlands

Mark Thomas Steketee

Australia

Matthew David Fisher

England

Matthew Edward Milnes

England

Matthew Firbank

England

Matthew L Revis

England

Mayank Anurag Agarwal

India

Mickey Edwards

Australia

Moeen Munir Ali

England

Naveen-ul-Haq Murid

Afghanistan

Noah Kelly

England

Owen Smith

Ruturaj Dashrat Gaikwad

India

Ryan Rickelton

South Africa

Sam McFarlan Whiteman

Australia

Saud Shakil

Pakistan

Shai Diego Hope

Barbados

Will Bennison

Will Sutherland

Australia

William Alan Richard Fraine

England

William Luxton

England

William O'Rourke

New Zealand

Yash Vagadia

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Yorkshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

ResultYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

166

One-Day Cup

Yorkshire County Cricket Team News

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Meet the Yorkshire County Cricket Team, learn first-hand about the players in this team, how they train, how they set new cricket records and go about their goals, what motivates them to win.

Watch, County Championship 2025 | James Wharton takes stunning catch running backwards to dismiss Tom Haines

Watch, County Championship 2025 | James Wharton takes stunning catch running backwards to dismiss Tom Haines

The game of cricket is a very unpredictable affair where there are moments of magic created by the players on the field. One such moment was created by James Wharton, who took one of the best catches running backwards to dismiss opener Tom Haines in the game against Sussex on Tuesday.

Yorkshire County Cricket Team08:31 PM, 20 July, 2025

YOR vs SUR Preview | Yorkshire hope to end Surrey's unbeaten streak in round 10 of County Championship

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