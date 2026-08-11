Highlights Somerset vs Lancashire List a One-Day Cup 11.08.2026

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The Cooper Associates County Ground

SOM
SOM
LAN
LAN

(23 ov.) 147/3

22.6
1

Theedom to Flintoff, 1 run

22.5
4

Theedom to Flintoff, 4 runs

22.4
.

Theedom to Flintoff, 0 runs

22.3
W

Theedom to Harris, appeal, wicket (bowled - Harris)

22.2
4

Theedom to Harris, 4 runs

22.2
2

Theedom to Jennings, 2 wides

22.1
1

Theedom to Harris, 1 run

21.6
.

Vaughan to Jennings, 0 runs

21.5
.

Vaughan to Jennings, 0 runs

21.4
1

Vaughan to Harris, 1 run

21.3
.

Vaughan to Harris, 0 runs

21.2
1

Vaughan to Jennings, 1 run

21.1
1

Vaughan to Harris, 1 run

20.6
.

Theedom to Jennings, 0 runs

20.6
1

Theedom to Jennings, wide

20.5
.

Theedom to Jennings, 0 runs

20.4
.

Theedom to Jennings, 0 runs

20.3
.

Theedom to Jennings, 0 runs

20.2
1

Theedom to Harris, 1 run

20.1
4

Theedom to Harris, 4 runs

19.6
1

Vaughan to Harris, 1 run

19.5
4

Vaughan to Harris, 4 runs

19.4
.

Vaughan to Harris, 0 runs

19.3
.

Vaughan to Harris, 0 runs

19.2
1

Vaughan to Jennings, 1 run

19.1
.

Vaughan to Jennings, 0 runs

18.6
4

Theedom to Harris, 4 runs

18.5
1

Theedom to Jennings, 1 run

18.4
4

Theedom to Jennings, 4 runs

18.3
1

Theedom to Harris, 1 run

18.2
.

Theedom to Harris, 0 runs

18.1
2

Theedom to Harris, 2 runs

17.6
1

Vaughan to Harris, 1 run

17.5
.

Vaughan to Harris, 0 runs

17.4
1

Vaughan to Jennings, 1 run

17.3
.

Vaughan to Jennings, 0 runs

17.2
1

Vaughan to Harris, 1 run

17.1
W

Vaughan to Bohannon, appeal, wicket (stumped - Bohannon)

16.6
.

Langridge to Jennings, 0 runs

16.5
.

Langridge to Jennings, 0 runs

16.4
4

Langridge to Jennings, 4 runs

16.3
.

Langridge to Jennings, 0 runs

16.2
1

Langridge to Bohannon, 1 run

16.1
.

Langridge to Bohannon, 0 runs

15.2
1

Vaughan to Bohannon, 1 run

15.1
.

Vaughan to Bohannon, 0 runs

13.5
2

Vaughan to Jennings, 2 runs

13.4
1

Vaughan to Bohannon, 1 run

13.3
.

Vaughan to Bohannon, 0 runs

13.2
W

Vaughan to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)

13.1
1

Vaughan to Jennings, 1 run

12.6
.

Langridge to Hurst, 0 runs

12.5
.

Langridge to Hurst, 0 runs

12.4
.

Langridge to Hurst, 0 runs

12.3
1

Langridge to Jennings, 1 run

12.2
4

Langridge to Jennings, 4 runs

12.1
.

Langridge to Jennings, 0 runs

11.6
.

Vaughan to Hurst, 0 runs

11.5
.

Vaughan to Hurst, 0 runs

11.4
4

Vaughan to Hurst, 4 runs

11.3
1

Vaughan to Jennings, 1 run

11.2
1

Vaughan to Hurst, 1 run

11.1
2

Hurst defends for a pair of runs.

10.6
1

Hurst defends for a run.

10.5
.

Langridge to Hurst, 0 runs

10.4
1

Langridge to Jennings, 1 run

10.3
.

Langridge to Jennings, 0 runs

10.3
1

Langridge to Jennings, wide

10.2
.

Langridge to Jennings, 0 runs

10.1
4

Langridge to Jennings, 4 runs

9.6
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

9.6
1

Pretorius to Hurst, no ball

9.5
4

Pretorius to Hurst, 4 runs

9.4
1

Pretorius to Jennings, 1 run

9.3
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

9.2
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

9.1
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

8.6
2

Shaw to Hurst, 2 runs

8.5
.

Shaw to Hurst, 0 runs

8.4
4

Shaw to Hurst, 4 runs

8.3
4

Shaw to Hurst, 4 runs

8.2
.

Shaw to Hurst, 0 runs

8.1
.

Shaw to Hurst, 0 runs

7.6
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

7.5
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

7.4
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

7.3
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

7.2
1

Pretorius to Hurst, 1 run

7.1
4

Pretorius to Hurst, 4 runs

6.6
1

Shaw to Hurst, 1 run

6.5
.

Shaw to Hurst, 0 runs

6.4
4

Shaw to Hurst, 4 runs

6.3
.

Shaw to Hurst, 0 runs

6.2
1

Shaw to Jennings, 1 run

6.1
.

Shaw to Jennings, 0 runs

5.6
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

5.5
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

5.4
1

Pretorius to Jennings, 1 run

5.4
nb

Pretorius to Jennings, no ball + 4 runs

5.3
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

5.2
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

5.1
4

Pretorius to Jennings, 4 runs

4.6
4

Shaw to Hurst, 4 runs

4.5
.

Shaw to Hurst, 0 runs

4.4
.

Shaw to Hurst, 0 runs

4.3
4

Shaw to Hurst, 4 runs

4.2
1

Shaw to Jennings, 1 run

4.1
.

Shaw to Jennings, 0 runs

3.6
4

Pretorius to Hurst, 4 runs

3.5
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

3.4
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

3.3
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

3.2
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

3.1
.

Pretorius to Hurst, 0 runs

2.6
.

Shaw to Jennings, 0 runs

2.5
4

Shaw to Jennings, 4 runs

2.4
.

Shaw to Jennings, 0 runs

2.3
.

Shaw to Jennings, 0 runs

2.2
.

Shaw to Jennings, 0 runs

2.1
1

Shaw to Hurst, 1 run

1.6
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

1.5
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

1.4
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

1.3
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

1.2
4

Pretorius to Jennings, 4 runs

1.1
.

Pretorius to Jennings, 0 runs

0.6
.

Shaw to Hurst, 0 runs

0.5
.

Shaw to Hurst, 0 runs

0.4
2

Shaw to Hurst, 2 runs

0.3
.

Shaw to Hurst, 0 runs

0.2
.

Shaw to Hurst, 0 runs

0.1
1

Shaw to Jennings, 1 run