Highlights Somerset vs Lancashire List a One-Day Cup 11.08.2026
Theedom to Flintoff, 1 run
Theedom to Flintoff, 4 runs
Theedom to Flintoff, 0 runs
Theedom to Harris, appeal, wicket (bowled - Harris)
Theedom to Harris, 4 runs
Theedom to Jennings, 2 wides
Theedom to Harris, 1 run
Vaughan to Jennings, 0 runs
Vaughan to Jennings, 0 runs
Vaughan to Harris, 1 run
Vaughan to Harris, 0 runs
Vaughan to Jennings, 1 run
Vaughan to Harris, 1 run
Theedom to Jennings, 0 runs
Theedom to Jennings, wide
Theedom to Jennings, 0 runs
Theedom to Jennings, 0 runs
Theedom to Jennings, 0 runs
Theedom to Harris, 1 run
Theedom to Harris, 4 runs
Vaughan to Harris, 1 run
Vaughan to Harris, 4 runs
Vaughan to Harris, 0 runs
Vaughan to Harris, 0 runs
Vaughan to Jennings, 1 run
Vaughan to Jennings, 0 runs
Theedom to Harris, 4 runs
Theedom to Jennings, 1 run
Theedom to Jennings, 4 runs
Theedom to Harris, 1 run
Theedom to Harris, 0 runs
Theedom to Harris, 2 runs
Vaughan to Harris, 1 run
Vaughan to Harris, 0 runs
Vaughan to Jennings, 1 run
Vaughan to Jennings, 0 runs
Vaughan to Harris, 1 run
Vaughan to Bohannon, appeal, wicket (stumped - Bohannon)
Langridge to Jennings, 0 runs
Langridge to Jennings, 0 runs
Langridge to Jennings, 4 runs
Langridge to Jennings, 0 runs
Langridge to Bohannon, 1 run
Langridge to Bohannon, 0 runs
Vaughan to Bohannon, 1 run
Vaughan to Bohannon, 0 runs
Vaughan to Jennings, 2 runs
Vaughan to Bohannon, 1 run
Vaughan to Bohannon, 0 runs
Vaughan to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)
Vaughan to Jennings, 1 run
Langridge to Hurst, 0 runs
Langridge to Hurst, 0 runs
Langridge to Hurst, 0 runs
Langridge to Jennings, 1 run
Langridge to Jennings, 4 runs
Langridge to Jennings, 0 runs
Vaughan to Hurst, 0 runs
Vaughan to Hurst, 0 runs
Vaughan to Hurst, 4 runs
Vaughan to Jennings, 1 run
Vaughan to Hurst, 1 run
Hurst defends for a pair of runs.
Hurst defends for a run.
Langridge to Hurst, 0 runs
Langridge to Jennings, 1 run
Langridge to Jennings, 0 runs
Langridge to Jennings, wide
Langridge to Jennings, 0 runs
Langridge to Jennings, 4 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, no ball
Pretorius to Hurst, 4 runs
Pretorius to Jennings, 1 run
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Shaw to Hurst, 2 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 4 runs
Shaw to Hurst, 4 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Hurst, 1 run
Pretorius to Hurst, 4 runs
Shaw to Hurst, 1 run
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 4 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Jennings, 1 run
Shaw to Jennings, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Jennings, 1 run
Pretorius to Jennings, no ball + 4 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 4 runs
Shaw to Hurst, 4 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 4 runs
Shaw to Jennings, 1 run
Shaw to Jennings, 0 runs
Pretorius to Hurst, 4 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Pretorius to Hurst, 0 runs
Shaw to Jennings, 0 runs
Shaw to Jennings, 4 runs
Shaw to Jennings, 0 runs
Shaw to Jennings, 0 runs
Shaw to Jennings, 0 runs
Shaw to Hurst, 1 run
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Pretorius to Jennings, 4 runs
Pretorius to Jennings, 0 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 2 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Hurst, 0 runs
Shaw to Jennings, 1 run