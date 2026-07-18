Squads Somerset vs Lancashire List a One-Day Cup 11.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abell Tom
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Baird James
no information yet
Anderson James
bowler
Banton Tom
batsman
Aspinwall Tom
all rounder
Campher Curtis
all rounder
Bailey Tom
bowler
Cassell Charlie
no information yet
Balderson George Philip
all rounder
Davies Steven
wicket keeper
Barnard Charlie
bowler
Dickson Sean
batsman
Bell George
wicket keeper
Goldsworthy Lewis
all rounder
Birkman Harry
no information yet
Gregory Lewis
all rounder
Blatherwick Jack
bowler
Harding Jack
bowler
Bohannon Josh
batsman
Henry Matt
bowler
Boyden Josh
bowler
Heywood Joe
no information yet
Bruce Tom
batsman
Hildreth James
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Hill Finley James
all rounder
Croft Steven
all rounder
Khan Sajid
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Flintoff Rocky
no information yet
Lammonby Tom
batsman
Fonseka D Keshana
batsman
Langridge JT
bowler
Footitt Mark
bowler
Leach Jack
bowler
Green Chris
bowler
Meredith Riley
bowler
Hands Luke
no information yet
Hartley Tom
bowler
Overton Craig
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Pretorius Migael
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
Jennings Keaton
batsman
Rew James
wicket keeper
Jones Michael
batsman
Rew Thomas
no information yet
Lavelle George
wicket keeper
Roberts Kian
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Smeed Will
batsman
Lyon Nathan
bowler
Sodhi Ish
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Theedom James
no information yet
Mitchell Daryl
all rounder
Thomas Joshua F
all rounder
Morley Jack
bowler
Umeed Andrew
batsman
Salt Phil
wicket keeper
van der Merwe Roelof
all rounder
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Vaughan Archie M
no information yet
Singh Harry
all rounder
Match has not started yet