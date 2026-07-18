Squads Somerset vs Lancashire List a One-Day Cup 11.08.2026

List a

SOM
SOM
LAN
LAN

Playing

SOM
SOM
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Abell Tom

batsman

Allen Finn

wicket keeper

Baird James

no information yet

Banton Tom

batsman

Aspinwall Tom

all rounder

Campher Curtis

all rounder

Cassell Charlie

no information yet

Davies Steven

wicket keeper

Bell George

wicket keeper

Birkman Harry

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Heywood Joe

no information yet

Bruce Tom

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Croft Steven

all rounder

Flintoff Rocky

no information yet

Hands Luke

no information yet

Hurst Matthew

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Rew James

wicket keeper

Rew Thomas

no information yet

Lavelle George

wicket keeper

Roberts Kian

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Smeed Will

batsman

Sodhi Ish

bowler

Theedom James

no information yet

Mitchell Daryl

all rounder

Thomas Joshua F

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Vaughan Archie M

no information yet

Singh Harry

all rounder

Bench

SOM
SOM
LAN
LAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet